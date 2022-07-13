Сердце свиньи впервые пересадили умершему человеку

CNN: сердце свиньи впервые пересадили человеку с диагностированной смертью мозга

Команда американских медиков пересадила сердце генетически модифицированной свиньи 72-летнему мужчине, у которого была диагностирована смерть мозга. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NYU Langone Health.

Подобный эксперимент прошел впервые. Семья пожилого Лоуренса Келли из Пенсильвании завещала его тело науке. После смерти мозга ученые пересадили ему сердце свиньи, чтобы проверить, насколько хорошо оно будет работать. В начале июля специалисты также повторили трансплантацию с другим умершим человеком — 64-летней Альвой Капуано из Нью-Йорка. Исследователи подчеркнули, что они старались использовать простые условия, не применяя новых уникальных методов и устройств.

В марте 2022 года стало известно о смерти мужчины, которому пересадили ксеносердце от свиньи. Пациент был смертельно болен и согласился на экспериментальное лечение. После операции больной проходил восстановление, физиотерапию и проводил время с семьей.