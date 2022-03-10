Умер пациент с пересаженным сердцем свиньи

В США умер 57-летний пациент с пересаженным генетически модифицированным сердцем свиньи

В США умер пациент Дэвид Беннет, которому два месяца назад впервые пересадили генетически модифицированное сердце свиньи. Об этом пишет New York Times.

Дэвиду Беннету было 57 лет, он был болен серьезным кардиологическим заболеванием, а в очередь на пересадку сердца его отказались ставить. Тогда он согласился принять участие в эксперименте по пересадке «ксеносердца», которую провели в январе 2022 года.

После успешно проведенного хирургического вмешательства пациент проходил восстановление, ему проводили физиотерапию, проводил время вместе с семьей, однако за пару дней до летального исхода состояние мужчины стало стремительно ухудшаться. Причину смерти до сих пор не установили, так как вскрытие еще не было проведено.

Хирург Бартли Гриффит, проводивший операцию, выразил свое сожаление, заявив, что крайне расстроен кончиной мужчины, ведь тот был очень смелым человеком. Также младший сын Дэвида Беннета ожидает, что это событие станет для многих надеждой на дальнейшее развитие в этой области, а не послужит ее концом.

Трансплантацию генетически модифицированного сердца провели в середине января в медицинском центре университета штата Мэриленд в США. Медики тогда отметили, что проведенная операция впервые показала, что сердце животного может функционировать как человеческое без немедленного отторжения организмом.