Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством

В Саратове экс-полицейского осудят за ложные обещания трудоустроить дочь друга юристом

В Саратове суд рассмотрит дело в отношении бывшего сотрудника полиции о мошенничестве. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2019 года фигурант пообещал другу помочь устроить его дочь на должность юриста. За это он попросил 240 тысяч рублей. Экс-правоохранитель сказал, что отдаст эти деньги высокопоставленным сотрудникам МВД, но на самом деле забрал всю сумму себе.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Хабаровске бухгалтер похитила три миллиона рублей, переведя их на карты лжестудентов.