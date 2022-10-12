Россия задумалась о новых нитках для «Турецкого потока»

Вице-премьер Новак: Россия прорабатывает идею новых ниток для «Турецкого потока»

В настоящее время Россия прорабатывает идею строительства дополнительных ниток для газопровода Турецкий поток. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

При этом Новак подчеркнул, что пока это только идея. «Как один из вариантов, который может быть рассмотрен», — прокомментировал он.

Еще вице-премьер добавил, что создание новых газотранспортных мощностей через Турцию очень перспективно. «Потому что здесь нет других (транзитных — прим. "Ленты.ру") стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергетических ресурсов, и как хаб Турция тоже может быть в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу», — цитирует его «Интерфакс».

В начале октября стало известно, что экспорт газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» после отзыва лицензии у оператора South Stream Transport B.V. снизился на четверть. По состоянию на 29 сентября в ЕС через пункт «Странджа 2/ Малкочлар», который находится на границе Турции и Болгарии, поступило около 32 миллионов кубических метров газа. Это почти на 25 процентов меньше, чем в конце августа. Причем резкое падение экспорта по газопроводу началось 17 сентября: тогда суточные объемы прокачки газа упали до 35,2 миллиона кубических метров.