Создан пылесос для борьбы с вирусами

Trusted Reviews: Dyson выпустила захватывающий микроскопические частицы вирусов пылесос

Компания Dyson выпустила беспроводной пылесос, с помощью которого можно проводить эффективную уборку и профилактику от вирусных заболеваний. Об этом сообщает издание Trusted Reviews.

Согласно материалам британской фирмы, модель Gen5detect имеет новый двигатель, способный вращаться со скоростью до 135 тысяч оборотов в минуту, что является самым высоким показателем для устройств бренда. Также в компании назвали новое устройство первым пылесосом, который может эффективно захватывать частицы вирусов.

Необходимая для борьбы с вирусами система состоит из мощного мотора и HEPA-фильтра, помещенного в герметичный резервуар. По словам инженеров, в связи с этим грязный воздух не выходит из пылесборника. В Dyson отметили, что новый пылесос может захватывать частицы размером до 0,1 микрона, что примерно соответствует размеру частицы COVID-19. В компании уточнили, что девайс тестировали на вирусе свиного гриппа H1N1 и бактериофаге MS2. Емкость пылесборника составляет 0,77 литра.

Также на передней части Gen5detect находится подсветка, с помощью которой можно обнаруживать неочищенные участки. Кроме того, пылесос имеет пьезодатчик, который анализирует количество пыли и выводит данные об этом на дисплей, что позволяет проводить более точную уборку. В Dyson не стали раскрывать сроки выхода пылесоса в продажу и его стоимость.

В конце марта Dyson анонсировала наушники Zone, имеющие встроенную систему для фильтрации воздуха. В компании заверили, что встроенный очиститель может отфильтровать 99 процентов вредных веществ.