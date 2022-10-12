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20:57, 12 октября 2022Наука и техника

Создан пылесос для борьбы с вирусами

Trusted Reviews: Dyson выпустила захватывающий микроскопические частицы вирусов пылесос

Изображение: Dyson

Компания Dyson выпустила беспроводной пылесос, с помощью которого можно проводить эффективную уборку и профилактику от вирусных заболеваний. Об этом сообщает издание Trusted Reviews.

Согласно материалам британской фирмы, модель Gen5detect имеет новый двигатель, способный вращаться со скоростью до 135 тысяч оборотов в минуту, что является самым высоким показателем для устройств бренда. Также в компании назвали новое устройство первым пылесосом, который может эффективно захватывать частицы вирусов.

Необходимая для борьбы с вирусами система состоит из мощного мотора и HEPA-фильтра, помещенного в герметичный резервуар. По словам инженеров, в связи с этим грязный воздух не выходит из пылесборника. В Dyson отметили, что новый пылесос может захватывать частицы размером до 0,1 микрона, что примерно соответствует размеру частицы COVID-19. В компании уточнили, что девайс тестировали на вирусе свиного гриппа H1N1 и бактериофаге MS2. Емкость пылесборника составляет 0,77 литра.

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Также на передней части Gen5detect находится подсветка, с помощью которой можно обнаруживать неочищенные участки. Кроме того, пылесос имеет пьезодатчик, который анализирует количество пыли и выводит данные об этом на дисплей, что позволяет проводить более точную уборку. В Dyson не стали раскрывать сроки выхода пылесоса в продажу и его стоимость.

В конце марта Dyson анонсировала наушники Zone, имеющие встроенную систему для фильтрации воздуха. В компании заверили, что встроенный очиститель может отфильтровать 99 процентов вредных веществ.

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Андрей Ставицкий
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