Кремль назвал легализацией воровства обсуждение G7 передачи Киеву активов России

Песков назвал легализацией воровства обсуждение G7 передачи Киеву активов России

Рассмотрение странами «Группы семи» (G7) возможности передачи Киеву замороженных на Западе российских активов представляет собой чистый бандитизм и неприкрытые попытки обсуждать легализацию воровства, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что страны G7 увидели целесообразность в возможности передачи российских активов на восстановление Украины, о чем говорилось в распространенном заявлении государств «Группы семи».

Незапланированный саммит G7 прошел 11 октября в онлайн-формате в связи с началом обстрелов Россией инфраструктуры городов Украины. По его итогам страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Киева.

Однако участники саммита предупредили Москву о том, что если случится атака на западную инфраструктуру, то от Запада последует решительный ответ.