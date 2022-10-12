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Кремль назвал легализацией воровства обсуждение G7 передачи Киеву активов России

Песков назвал легализацией воровства обсуждение G7 передачи Киеву активов России

Фото: Steffen Kugler / BPA / Reuters

Рассмотрение странами «Группы семи» (G7) возможности передачи Киеву замороженных на Западе российских активов представляет собой чистый бандитизм и неприкрытые попытки обсуждать легализацию воровства, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Глупо говорить, наверное, что это противоречит всем мыслимым и немыслимым нормам международного права», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что страны G7 увидели целесообразность в возможности передачи российских активов на восстановление Украины, о чем говорилось в распространенном заявлении государств «Группы семи».

Незапланированный саммит G7 прошел 11 октября в онлайн-формате в связи с началом обстрелов Россией инфраструктуры городов Украины. По его итогам страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Киева.

Однако участники саммита предупредили Москву о том, что если случится атака на западную инфраструктуру, то от Запада последует решительный ответ.

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Игорь Дмитров
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