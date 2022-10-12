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На Украине снова объявили воздушную тревогу

В центральных и южных частях Украины объявили воздушную тревогу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andriy Andriyenko / AP

В центральных и южных частях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной карте, на которой отмечены регионы, где объявлена воздушная тревога, предупредительные сигналы звучат в южных и центральных частях Украины. Как сообщают РИА Новости, официальные предупреждения сделали власти Одесской, Полтавской и Черкасской областей.

Позднее стало известно, что большая часть Хмельницкого осталась без света и воды. Кроме того, в населенном пункте не работает электротранспорт.

11 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В этот же день ракетным ударам подверглись шесть украинских областей, а также три города — Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье. Также сообщалось о проблемах с подачей электричества во многих регионах.

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Кристина Есикова
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