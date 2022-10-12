Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Большая часть Хмельницкого осталась без воды и электричества

Мэр Хмельницкого Симчишин сообщил, что большая часть города осталась без света и воды
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Wikipedia

Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды, в населенном пункте также не работает электротранспорт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Симчишин.

«Аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей по общине. В течение часа будет ограничение водоснабжения», — написал мэр.

По его словам, ремонтные бригады работают над переподключением сети.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко оценил масштабы поражения энергетической инфраструктуры. По его словам, в результате российских ракетных ударов было уничтожено 30 процентов объектов энергетики Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
В США заявили о резонансе из-за слов Байдена про «ядерный Армагеддон»
Умер депутат Госдумы Петрунин
Мэр Энергодара прокомментировал информацию о покушении на него
Ростовский военком дал разъяснения по слухам о «второй волне» мобилизации
Готовившего теракт в Брянске украинца отправили в СИЗО
Уайлдер высказался о возвращении на ринг
«Ростех» создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
Семенович объяснила выбор замужними женщинами роли любовницы
Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.