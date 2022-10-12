Большая часть Хмельницкого осталась без воды и электричества

Мэр Хмельницкого Симчишин сообщил, что большая часть города осталась без света и воды

Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды, в населенном пункте также не работает электротранспорт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Симчишин.

«Аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей по общине. В течение часа будет ограничение водоснабжения», — написал мэр.

По его словам, ремонтные бригады работают над переподключением сети.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко оценил масштабы поражения энергетической инфраструктуры. По его словам, в результате российских ракетных ударов было уничтожено 30 процентов объектов энергетики Украины.