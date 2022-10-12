Уайлдер описал возвращение на ринг фразой «рискую своей жизнью ради развлечения других»

Американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказался о возвращении на ринг. Его слова передает BoxingScene.

Уайлдер описал грядущее возвращение к боям фразой «рискую своей жизнью ради развлечения других». «Я выкладываюсь на все 110 процентов. Говорю людям, что у меня осталось всего три года, которые я хочу посвятить этому бизнесу. Хочу вернуться к большим боям и дать болельщикам то, что они хотят видеть», — заявил он. Боксер подчеркнул, что на этот раз делает все ради людей.

Уайлдер вернется на ринг в поединке против финна Роберта Хелениуса. Бой состоится в субботу, 15 октября, в Бруклине (США).

На счету Уайлдера 42 победы, 41 из которых добыта нокаутом, два поражения и одна ничья. Последний раз он выходил на ринг в октябре 2021-го, когда проиграл британцу Тайсону Фьюри, не сумев вернуть титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).