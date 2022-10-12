Кремль объяснил желание Путина отдать свое пальто президенту ОАЭ
Президент России Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в качестве жеста внимания. Об этом заявил официальные представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«Здесь определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей», — объяснил Песков желание президента помочь коллеге. Он указал, что у Путина не будет проблем с верхней одеждой, даже если представители ОАЭ не вернут пальто. Во время встречи двух президентов в Санкт-Петербурге была прохладная погода.
Аль Нахайян пришел на встречу к своему российскому коллеге Владимиру Путину в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Глава государства надел светло-серое традиционное арабское платье свободного кроя кандура и мужской платок гутра белого цвета. В свою очередь Путин пришел на встречу в деловом костюме с фиолетовым галстуком.
Эксперты оценили выбор одежды президента ОАЭ и заявили, что он не нарушил протокол. По их мнению, внешний вид главы ОАЭ соответствовал правилам дресс-кода. «Но выбор [Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна] необычен», — оценили его специалисты.