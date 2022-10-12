Кремль объяснил желание Путина отдать свое пальто президенту ОАЭ

Представитель Кремля Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ

Президент России Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в качестве жеста внимания. Об этом заявил официальные представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Здесь определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей», — объяснил Песков желание президента помочь коллеге. Он указал, что у Путина не будет проблем с верхней одеждой, даже если представители ОАЭ не вернут пальто. Во время встречи двух президентов в Санкт-Петербурге была прохладная погода.

Аль Нахайян пришел на встречу к своему российскому коллеге Владимиру Путину в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Глава государства надел светло-серое традиционное арабское платье свободного кроя кандура и мужской платок гутра белого цвета. В свою очередь Путин пришел на встречу в деловом костюме с фиолетовым галстуком.

Эксперты оценили выбор одежды президента ОАЭ и заявили, что он не нарушил протокол. По их мнению, внешний вид главы ОАЭ соответствовал правилам дресс-кода. «Но выбор [Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна] необычен», — оценили его специалисты.