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Кремль объяснил желание Путина отдать свое пальто президенту ОАЭ

Представитель Кремля Песков назвал жестом внимания передачу пальто Путина президенту ОАЭ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в качестве жеста внимания. Об этом заявил официальные представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Здесь определенный жест внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей», — объяснил Песков желание президента помочь коллеге. Он указал, что у Путина не будет проблем с верхней одеждой, даже если представители ОАЭ не вернут пальто. Во время встречи двух президентов в Санкт-Петербурге была прохладная погода.

Аль Нахайян пришел на встречу к своему российскому коллеге Владимиру Путину в кроссовках и носках американской фирмы Nike. Глава государства надел светло-серое традиционное арабское платье свободного кроя кандура и мужской платок гутра белого цвета. В свою очередь Путин пришел на встречу в деловом костюме с фиолетовым галстуком.

Эксперты оценили выбор одежды президента ОАЭ и заявили, что он не нарушил протокол. По их мнению, внешний вид главы ОАЭ соответствовал правилам дресс-кода. «Но выбор [Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна] необычен», — оценили его специалисты.

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Варвара Кошечкина
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