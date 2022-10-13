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10:39, 13 октября 2022Интернет и СМИ

Мошенники придумали новый способ обмана россиян через AliExpress

Эксперт Авдеева предупредила о похищающих деньги фейковых магазинах на AliExpress

Фото: Max Duzij / Unsplash

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян через популярный интернет-магазин AliExpress. По словам главы Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерины Авдеевой, мошенники начали создавать фейковые магазины электроники. Об этом сообщает РИА Новости

Авдеева рассказала, что злоумышленники регистрируют на AliExpress магазин, якобы продающий комплектующие для сборки компьютеров по низким ценам. После того как пользователь оформит заказ, мошенники получают его ФИО и номер телефона, после чего связываются с жертвой через мессенджер WhatsApp. Под предлогом нехватки товара на складе они просят юзера переоформить заказ с другого сайта и присылают ему ссылку на ресурс, который на самом деле является фишинговым.

Чтобы компенсировать неудобства, мошенники предоставляют пользователю скидку в размере пяти процентов и предлагают воспользоваться одним из популярных сервисов доставки: Ozon, «Яндекс», Boxberry или «Почта России». На фишинговом сайте юзер оставляет данные банковской карты, и в результате злоумышленники получают доступ к его деньгам и могут похитить их, добавила глава Экспертного центра.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новой схеме мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники начали имитировать блокировку Windows с помощью полноэкранного режима.

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Евгения Наумова
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