Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с имитацией блокировки Windows

«Лаборатория Касперского»: мошенники имитируют блокировку Windows полноэкранным режимом

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о новой схеме мошенничества, в которой с помощью полноэкранного режима имитируется блокировка Windows. О новом способе обмана пользователей «Газете.Ru» рассказали в «Лаборатории Касперского».

Схема стала актуальной в связи с уходом компании Microsoft с российского рынка и невозможностью приобрести официальные версии Windows, отметили специалисты. Пользователя заманивают на фейковый ресурс, предлагающий купить Windows 10 или Windows 11. После ввода данных на экране посетившего мошеннический ресурс пользователя появляется баннер, в котором сообщается, что «Windows заблокирован из-за подозрительной активности».

«В этом же сообщении жертву просят немедленно связаться с технической поддержкой по указанному телефону, чтобы ей помогли. Причем сделать это необходимо в течение пяти минут, чтобы избежать "полной неисправности компьютера". В реальности злоумышленники, показывая баннер, всего лишь активируют полноэкранный режим, чтобы жертва поверила, что компьютер действительно заблокирован», — сообщили в компании.

Если жертва позвонит мошеннику, тот попытается либо выманить личные данные, либо убедить его перевести деньги на указанные реквизиты или установить вредоносное ПО. По данным специалистов, в сентябре 2022 года на подобные фишинговые ресурсы пытались перейти более 40,5 тысячи россиян.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников в «Лаборатории Касперского» посоветовали пользователям не переходить по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах и СМС. «Помните, если предложение в интернете звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это мошенничество», — отметила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. По ее словам, пользователям также следует насторожиться, если их пугают или требуют совершить какое-либо действие быстро, например, перейти по ссылке или ввести данные.