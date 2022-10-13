Суд арестовал 61 объект недвижимого имущества экс-губернатора Пензенской области

Суд арестовал имущество на 1,8 миллиарда рублей по делу экс-губернатора Пензенской области

Суд наложил арест на имущество бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его соучастников, обвиняемых в коррупции на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, арест наложен на 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников. Кроме того 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля, также арестованы.

Ранее в ведомстве заявили о завершении расследования уголовного дела. СКР обвинил экс-губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора «Фармации» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова в зависимости от роли каждого из них по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

23 марта 2021 года президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с «утратой доверия».