Бывшего губернатора Пензенской области и его соучастников осудят за взятки

СКР завершил расследование дела экс-губернатора Пензенской области Белозерова о взятках

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его соучастников, обвиняемых в коррупции. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

В ведомстве заявили, что уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде.

СКР обвинил экс-губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова, в зависимости от роли каждого из них, по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и по статье 222 («Незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Белозерцеву вменили получение взятки на сумму в четыре миллиона рублей, переданную владельцем фармхолдингов «Биотэк» Борисом Шпигелем и его супругой. Таким образом, Белозерцев обвиняется в двух эпизодах получения наличных, первый из них касается получения от бизнесмена 20 миллионов рублей.

Кроме того, следствие посчитало, что губернатор получил от Шпигеля автомобиль Mercedes-Benz не в качестве взятки, а как «услугу неимущественного характера». В связи с этим была снижена сумма подношения с 5 миллионов рублей до 166 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2020 году супруги Шпигель также подарили Белозерцеву часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей. Деньги и подношения, считают в СКР, предназначались губернатору за покровительство фармбизнесу. Также по делу проходят в качестве посредников четыре фигуранта.

Расследование дела заняло больше года, оно составляет 164 тома, большая часть которых — распечатка телефонных переговоров и документы о движении денег по счетам.

Также Белозерцева обвиняют в незаконном хранении в подсобке служебного кабинета пистолета Макарова, пригодного к стрельбе, и 96 патронов к нему.