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00:00, 13 октября 2022Спорт

«Барселона» вырвала ничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов

«Барселона» сыграла с «Интером» со счетом 3:3 в Лиге чемпионов, дубль сделал Левандовски

Фото: Reuters

Испанская «Барселона» сыграла вничью с итальянским «Интером» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:3. На 40-й минуте отличился полузащитник каталонцев Усман Дембеле. На 50-й минуте счет сравнял хавбек итальянцев Николо Барелла. На 63-й минуте вперед «Интер» вывел нападающий Лаутаро Мартинес. На 82-й минуте счет сравнял форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. На 89-й отличился защитник итальянцев Робин Гозенс. На второй добавленной ко второму тайму минуте дубль сделал Левандовски.

Таким образом, после четырех матчей «Интер» располагается на втором месте, набрав семь очков. «Барселона» занимает третье место, имея в активе четыре очка.

Интер в следующем туре примет чешскую «Викторию», а «Барселона» — мюнхенскую «Баварию». Обе встречи пройдут 26 октября.

Анастасия Борисова
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