Бастрыкин дал поручение расследовать обстрел Белгорода ВСУ

Глава СКР поручил возбудить дело из-за обстрела Белгорода со стороны Украины

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным заняться расследованием обстрела Белгорода украинскими войсками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР велел возбудить уголовное дело. Следователи должны дать правовую оценку действиям причастных лиц.

В результате обстрела был разрушен многоквартирный жилой дом. На спортплощадке лицея был найден неразорвавшийся снаряд.

По данным СКР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли белгородское село Красное, где имеются разрушения у местной школы. Еще один снаряд попал в частный дом в поселке Таврово, отчего он загорелся.

Информация о пострадавших пока проверяется.

13 октября ВСУ обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Как стало известно, осколки неустановленного снаряда попали в жилой дом на улице Губкина. В результате технический этаж здания получил серьезные повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.