Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 13 октября 2022Силовые структуры

Бастрыкин дал поручение расследовать обстрел Белгорода ВСУ

Глава СКР поручил возбудить дело из-за обстрела Белгорода со стороны Украины

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным заняться расследованием обстрела Белгорода украинскими войсками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР велел возбудить уголовное дело. Следователи должны дать правовую оценку действиям причастных лиц.

В результате обстрела был разрушен многоквартирный жилой дом. На спортплощадке лицея был найден неразорвавшийся снаряд.

По данным СКР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли белгородское село Красное, где имеются разрушения у местной школы. Еще один снаряд попал в частный дом в поселке Таврово, отчего он загорелся.

Информация о пострадавших пока проверяется.

13 октября ВСУ обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Как стало известно, осколки неустановленного снаряда попали в жилой дом на улице Губкина. В результате технический этаж здания получил серьезные повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы
В России предложили продолжить выдавать гражданам землю на Дальнем Востоке
Во Франции оценили ущерб от потери российских туристов
Рост цен в США замедлился
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.