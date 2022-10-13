Жители Белгорода рассказали подробности о попадании обломка ракеты в дом

Жители Белгорода рассказали о задевшем квартиры на верхнем этаже обломке ракеты

Житель Белгорода Илья пожаловался, что в городе в момент обстрела не сработала воздушная тревога. Всего перед попаданием обломка ракеты в дом, по его словам, было слышно от трех до пяти взрывов. Жители города рассказали подробности о происшествии в разговоре с «Лентой.ру».

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал жилой дом. В городе сработала система противовоздушной обороны.

«У нас такое чуть не каждый день уже происходит, — сказал Илья. — Ничего не поделаешь — время такое. Все по-разному говорят о том, сколько ударов слышали: я слышал три, моя знакомая — пять. Мы уже все знаем, что делать в таких случаях, — надо прятаться в ванной комнате, это самое безопасное место, потому что нет окон и можно закрыться. Бесит только, что нет воздушной тревоги — приходится ориентироваться на звуки взрывов».

У другого собеседника «Ленты.ру» Михаила в поврежденном доме живет бабушка. По ее словам, в доме никто не пострадал.

«Я пока не говорил с ней подробно. Когда позвонил, она была в суматохе, просто сказала, что все в порядке, но весь дом эвакуируют. Насколько я понял, в доме никто не пострадал, потому что обломок ракеты, сбитый ПВО, ударил по крыше и только немного повредил самые верхние квартиры», — рассказал Михаил.

Ранее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что повреждения получил дом №42 на улице Губкина. Сведений о жертвах и пострадавших в результате атаки на данный момент нет.