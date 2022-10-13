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18:52, 13 октября 2022Экономика

У россиян стали красть больше денег

ЦБ: мошенники стали красть у клиентов банков в среднем на 2 тысячи рублей больше

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В первом полугодии 2022 года кибермошенники стали красть у клиентов российских банков в среднем на 2 тысячи рублей больше — теперь усредненный показатель составляет 13 тысяч рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

«Мы для себя отметили, что в первом полугодии вырос средний чек хищения, сейчас он порядка 13 тысяч рублей средний чек по одной операции. В прошлом году эта цифра была 11,2 тысячи рублей — это средний чек хищения. Вырос на две тысячи где-то», — заявил Уваров в разговоре журналистами на конференции по информационной безопасности KubanCSC-2022.

Агентство напомнило, что, по августовским данным ЦБ, объем похищенных кибермошенниками средств со счетов российских банков в апреле-июне 2022 года уменьшился в годовом выражении с 3 до 2,8 миллиарда рублей.

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С октября у россиян появился новый способ защититься от мошенников — клиенты банков получили возможность ограничивать дистанционный доступ к своим счетам. Теперь они могут самостоятельно устанавливать запрет на отдельные онлайн-операции и услуги, в том числе на онлайн-кредитование, а также на все операции сразу. 

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Софья Ермакова
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