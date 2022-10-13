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10:55, 13 октября 2022Спорт

Игрок сборной России забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Игрок сборной России Андрей Кузьменко забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» и сборной России Андрей Кузьменко отметился голом в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эдмонтоне в ночь на четверг, 13 октября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Кузьменко забросил шайбу в начале второго периода.

Для 26-летнего россиянина этот матч был дебютным в НХЛ. Он подписал однолетний контракт с «Ванкувером» 20 июня. До этого игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

Кузьменко дебютировал в составе сборной России в 2018 году на Кубке Первого канала. Игрок был вызван в национальную команду для участия в чемпионате мира-2021. На турнире форвард провел две встречи, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Алексей Гусев
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