Игрок сборной России забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Игрок сборной России Андрей Кузьменко забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» и сборной России Андрей Кузьменко отметился голом в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эдмонтоне в ночь на четверг, 13 октября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Кузьменко забросил шайбу в начале второго периода.

Для 26-летнего россиянина этот матч был дебютным в НХЛ. Он подписал однолетний контракт с «Ванкувером» 20 июня. До этого игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

Кузьменко дебютировал в составе сборной России в 2018 году на Кубке Первого канала. Игрок был вызван в национальную команду для участия в чемпионате мира-2021. На турнире форвард провел две встречи, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.