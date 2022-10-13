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20:44, 13 октября 2022Экономика

Американцы начали скупать британские компании по дешевке

Financial Times: американцы начали скупать британские компании из-за падения курса фунта

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские инвесторы начали совершать больше сделок по покупке компаний в Великобритании из-за значительного падения курса фунта стерлингов. Об этом пишет Financial Times.

«Падение стоимости фунта означает, что все в Великобритании продается» — заявил представитель американской инвестиционной корпорации Ares Management Блэр Джейкобсон. По его словам, многие инвесторы из США скупают британские фирмы по дешевке, чтобы управлять ими «из-за Атлантики, не имея офисов в королевстве».

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По данным издания, в последние недели фунт стерлингов торговался по отношению к доллару США на рекордно низких уровнях с 1980-х годов. Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что «в Европе сейчас беспокоятся лишь по поводу одного — Великобритании».

В октябре премьер-министр Великобритании Лиз Трасс признала, что налоговая политика ее кабинета может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в стране. 23 сентября министр финансов страны Квази Квартенг объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40 процентов. Это привело к росту инфляции, которая и так находится на уровне 9,9 процента (максимум за последние 40 лет).

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Платон Щукин
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