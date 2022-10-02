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Трасс признала возможную нестабильности экономики из-за ее налоговой политики

Премьер Трасс заявила, что ее налоговая политика может привести к нестабильности экономики
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей статье для газеты The Sun признала, что налоговая политика ее кабинета может привести к краткосрочному периоду экономической нестабильности в стране.

«Сохранение статус-кво не дает эффекта. Нас слишком долго сдерживали высокие налоги и низкие темпы роста. Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведет к нестабильности в краткосрочной перспективе», — заявила глава британского правительства.

Ранее пользователи социальной сети Twitter разозлились из-за поста Лиз Трасс, в котором она пригрозила вести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, чтобы «парализовать военную машину» президента России Владимира Путина.

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Марина Совина
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