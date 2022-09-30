Премьер Британии Трасс пригрозила России новыми санкциями за присоединение Донбасса

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова ввести новые санкции против России за вхождение в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ее заявление опубликовано в Twitter.

«Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину (президента России) Владимира Путина», — пригрозила премьер. Трасс добавила, что включение ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей нарушает международное право.

Референдумы в Донбассе, на которых голосовали за присоединение к России, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, чтобы принять их в состав страны.