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22:58, 13 октября 2022Россия

Власти Петербурга опровергли запрет на выезд медиков из России

Власти Петербурга сообщили, что медикам не запрещено выезжать за границу

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Рекомендации, данные петербургским медицинским учреждениям, не запрещают медикам выезжать за границу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.

«Рекомендации касаются служебных командировок и не являются основанием для запрета на выезд из страны», — говорится в сообщении.

О том, что медикам в Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за границу до особого распоряжения, стало известно 12 октября. По данным «Фонтанки», рекомендательное письмо об этом за подписью главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца поступило на имя руководителей медучреждений.

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