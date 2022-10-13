В повреждении нефтепровода «Дружба» не нашли виновных

Польский оператор Pern не нашел вины третьих лиц в утечке на нефтепроводе «Дружба»

Специалисты польского оператора PERN не нашли признаков вмешательства третьих лиц в обнаруженной утечке на участке крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба». Об этом сообщается на сайте организации.

Несмотря на отсутствие виновных на основании первых выводов, эксперты продолжают проводить исследование, чтобы установить причину утечки и устранить ее для дальнейшей прокачки нефти.

12 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что к повреждению «Дружбы» причастна Москва. По его словам, многие признаки указывают на Кремль, но перед окончательными выводами следует все проверить. Пока же в точности не известно, можно ли счесть аварию случайностью или это был акт саботажа.

Инцидент зафиксировали на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Минэкономики ФРГ позднее заявило, что, по предварительной информации, речь идет о непреднамеренном повреждении, но не о диверсии.