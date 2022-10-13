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18:04, 13 октября 2022Наука и техника

Дешевый экзоскелет вернул двигательные функции

Nature: дешевый экзоскелет научили адаптироваться к своему владельцу

Фото: Kurt Hickman / Stanford University

Специалисты Стэнфордского университета (США) создали прототип экзоскелета для людей с ограниченными возможностями. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

По словам ученых, их целью было создание экзоскелета, который помог бы вернуть двигательные функции людям с ограниченными возможностями. Устройство имеет форму ботинка и с помощью нейросетей позволяет пациентам прикладывать гораздо меньшие усилий при движении.

Специалисты заметили, что новый экзоскелет создан на базе нескольких носимых датчиков, микрокомпьютера Raspberry Pi и аккумулятора — стоимость компонентов относительно невелика. Обученная нейросеть анализирует данные, которые появляются в ходе передвижения пациента, и адаптируется к человеку. Процесс обучения занимает менее часа.

Персонализированный девайс позволяет людям с ограниченными возможностями прикладывать меньше усилий при передвижении. Так, пациенты тратили на 17 процентов меньше энергии при обычной ходьбе и на 9 процентов — при беге. По словам ученых, посильная помощь гаджета сравнима с тем, как если бы пациент снял со спины 14-килограммовый рюкзак.

Специалисты отметили, что хотели бы вывести устройство на мировой рынок. По словам создателей экзоскелета, он не может сделать всю работу за пациента, но значительно облегчает усилия человека.

В мае швейцарские ученые заявили о создании экзоскелета, позволяющего восстановить моторику у пациентов после тяжелых травм. Искусственные сухожилия, созданные на основе биотехнологий, аналогичны естественной системе мышц и сухожилиям руки.

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Андрей Ставицкий
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