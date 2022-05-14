Искусственные сухожилия помогли восстановить моторику у пациентов

Medical Xpress: в Швейцарии создали помогающий при реабилитации после травм экзоскелет

Швейцарские ученые создали экзоскелет, позволяющий восстановить моторику у пациентов после тяжелых травм. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Представители стартапа Emovo Care показали компактный экзоскелет, который помогает вернуть двигательную активность передних конечностей пациентов при реабилитации после тяжелых травм. Устройство представляет из себя несколько искусственных сухожилий, которые крепятся на внешней стороне пальцев. Когда пользователь пытается произвести движение пальцами, экзоскелет оказывает на них легкое давление.

Искусственные сухожилия, созданные на основе биотехнологий, аналогичны естественной системе мышц и сухожилиям руки. «Наше устройство обеспечивает как плавные движения, так и сильную хватку», — заявил генеральный директор стартапа Лука Рандаццо. Специалист отметил, что экзоскелет не действует сам по себе — девайс всего лишь увеличивает силу пальцев носителя.

«Пациенты могут тренироваться 15 минут каждый день после стандартного лечения или брать устройство домой, чтобы продолжить реабилитацию», — отметила физиотерапевт Анн-Лиз Джорай-Тендон. Руководители Emovo Care пообещали предоставить свое устройство клиникам и научно-исследовательским институтам, заинтересованным в сотрудничестве.

Ранее стало известно, что австралийские ученые напечатали на 3D-принтере браслет, который позволяет возвратить контроль передних конечностей людям с параличом. Девайс можно настроить под потребности каждого человека с ограниченными возможностями.