Бывший тренер «Зенита» предрек увольнение Черчесова из-за гражданства России

Экс-тренер «Зенита» предрек увольнение Черчесова из «Ференцвароша» из-за гражданства РФ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Специалист предрек скорое увольнение россиянина из-за его гражданства. «Он будет последним российским тренером в Европе. Сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из России», — заявил Петржела.

6 октября «Ференцварош» на выезде потерпел первое поражение в Лиге Европы, уступив сербской «Црвене Звезде». Тем не менее венгерская команда с шестью очками лидирует в своей группе.

Российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря прошлого года и привел команду к победам в чемпионате и Кубке страны. С 2016-го Черчесов был главным тренером сборной России.