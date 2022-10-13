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13:55, 13 октября 2022Россия

Появились подробности о повреждениях в белгородском доме после атаки ВСУ

МЧС заявило о повреждении технического этажа в жилом доме в Белгороде после атаки ВСУ

Фото: РИА Новости

В жилом доме в Белгороде на улице Губкина после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался поврежден технический этаж. Такие подробности привели городские службы МЧС, пишет ТАСС.

Губернатор Белгорода Антон Иванов заявил, что были повреждены верхний этаж жилого дома, два автомобиля в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО.

«В результате работы ПВО после обстрела произошло повреждение технического этажа 16-этажного многоквартирного жилого дома», — отметил представитель белгородских экстренных служб.

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Иванов сообщал, что из дома на улице Губкина эвакуировали 100 человек. Он пообещал, что жители будут расселены в гостиницы.

13 октября стало известно, что Украина обстреляла Белгород. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что повреждения получила многоэтажка на улице Губкина. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию лицея №32. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

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Анна Щербакова
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