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10:59, 13 октября 2022Мир

В США назвали неудачной одну из идей Зеленского

Обозреватель 19FortyFive Сучиу назвал неудачной идею ввести бесполетную зону над Украиной
СюжетРоссия и НАТО:
Питер Сучиу

Питер Сучиу. Кадр: «19FortyFive: Military, Defense and War News» / YouTube

Обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу оценил предложение ввести над Украиной беспилотную зону, с которым президент страны Владимир Зеленский обращался к НАТО. По его словам, эта идея является тупой и неудачной. Материал на данную тему появился на сайте издания.

Автор публикации считает, что небо над Украиной вряд ли закроют, так как это приведет к эскалации конфликта и вынудит самолеты Запада вступить в прямое противостояние с российскими военно-воздушными силами. Однако бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе, адмирал Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Джеймс Ставридис не исключает такой возможности. Он считает, что ракетные удары по украинской территории могут вынудить Запад ввести бесполетную зону над страной.

«Пора передать в руки украинцев высокопроизводительные самолеты, чтобы они могли закрыть небо», — призвал он в Twitter.

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Несмотря на то что идея введения бесполетной зоны над Украиной обсуждалась западными официальными лицами на ранних стадиях конфликта, она в значительной степени рассматривается как неудачная, добавляет Питер Сучиу. По его словам, подобные планы были реализованы лишь трижды в истории: частично в Ираке после войны в Персидском заливе (1991 год), в Боснии и Герцеговине в 1992 году и в Ливии в 2011 году. «Важно отметить, что во всех этих ситуациях США и НАТО использовали свою превосходящую авиацию», — подмечает обозреватель.

В заключение он отметил, что бесполетная зона точно не остановит боевые действия на Украине, а лишь втянет НАТО в конфликт. «Циник скажет вам, что, возможно, именно этого и хотят руководители Украины — втянуть НАТО в конфликт с Россией. И, как объяснил на прошлой неделе президент США Джо Байден, такое событие просто приблизит нас к ядерному Армагеддону», — добавил Сучиу.

7 октября Байден заявил, что миру впервые со времен холодной войны угрожает «ядерный Армагеддон». Он подчеркнул, что хорошо знает президента России Владимира Путина и тот «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия».

В марте Владимир Зеленский заявил о сознательном отказе НАТО закрыть небо над Украиной. Он также выразил сомнения в том, что Североатлантический альянс может кого-то защитить, в том числе и сами страны блока.

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Варвара Кошечкина
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