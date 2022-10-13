Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»

Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Борреля «увядшей брюссельской капустой»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой». Об этом он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц [канцлер Германии Олаф Шольц]. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель», — заявил он. Политик также назвал Борреля «большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии».

Ранее Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. По его словам, Евросоюз отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией. Он отметил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который приведет к уничтожению российской армии.