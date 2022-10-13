Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой». Об этом он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц [канцлер Германии Олаф Шольц]. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель», — заявил он. Политик также назвал Борреля «большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии».
Ранее Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. По его словам, Евросоюз отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией. Он отметил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который приведет к уничтожению российской армии.