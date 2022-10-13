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23:28, 13 октября 2022Россия

Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»

Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Борреля «увядшей брюссельской капустой»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой». Об этом он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц [канцлер Германии Олаф Шольц]. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель», — заявил он. Политик также назвал Борреля «большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии».

Ранее Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. По его словам, Евросоюз отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией. Он отметил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который приведет к уничтожению российской армии.

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Марина Совина
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