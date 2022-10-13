Российский губернатор показал разрушения на приграничном КПП после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения на КПП в Шебекино после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал фото разрушений на таможенном контрольно-пропускном пункте (КПП) в Шебекино в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие снимки он опубликовал в Telegram.

На кадрах видно, что российский приграничный КПП получил серьезные повреждения. У здания обрушилась кровля и выбиты окна, а на стенах есть следы от осколков. Кроме того, видно воронку от снаряда на асфальте. «Он [КПП] практически перестал существовать», — написал Гладков.

По словам губернатора, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее Украина нанесла удар по Белгороду. В результате в жилой дом на улице Губкина попали осколки неустановленного снаряда. Как рассказал Гладков, серьезные повреждения получил технический этаж здания. Кроме того, неразорвавшаяся часть боеприпаса упала на территорию школы. Информация по пострадавших и погибших не поступала.

По словам жительницы поврежденного дома, она услышала два взрыва и увидела, что обрушился фасада здания. Ей пришлось быстро покинуть жилье, оставив внутри четырех кошек, а также документы и деньги.