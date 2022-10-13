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15:34, 13 октября 2022Россия

Жительница 16-го этажа поврежденного дома в Белгороде рассказала о спасении

Жительница поврежденного снарядом дома в Белгороде рассказала об обрушении стены
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: телеграм-канал «Baza»

Жительница 16-го этажа дома в Белгороде, в который после обстрела со стороны Украины попали осколки снарядов, рассказала о своем спасении из поврежденного здания. Ее слова приводит РИА Новости.

Как сообщила живущая на последнем этаже женщина, она услышала над своей квартирой два взрыва, а когда выглянула в окно, то увидела, что обрушилась часть фасада дома. «Я подхожу к балкону и вижу, что… стены дома нет», — поделилась она.

По словам россиянки, ей пришлось срочно покинуть квартиру, оставив документы, деньги и четырех кошек. Выйдя из дома, она увидела, что часть здания обрушилась на машину.

13 октября Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду. Сообщалось о восьми взрывах в небе над городом в следствие работы средств противовоздушной обороны. В результате падения осколков неустановленного снаряда повреждения получил жилой дом на улице Губкина. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, выявлены серьезные повреждения технического этажа, однако они не критичны для всего здания. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

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Очевидцам удалось снять на видео момент попадания осколков снаряда в верхний этаж здания. Кроме того, один из горожан запечатлел первые секунды с момента происшествия. На кадрах видно клубы пыли, поднявшиеся после падения осколков. Оператор призывает детей скорее укрыться в безопасном месте, опасаясь продолжения обстрела.

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Константин Лысяков
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