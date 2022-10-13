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10:36, 13 октября 2022Забота о себе

Гинеколог объяснила потерю интереса к сексу у кормящих матерей

Акушер-гинеколог Михеенко: пролактин снижает возбуждение и количество смазки у кормящих

Фото: Caroline Arber / Globallookpress.com

Вырабатываемый у кормящих матерей гормон пролактин снижает возбуждение и количество естественной смазки, рассказала акушер-гинеколог София Михеенко. Она объяснила «Ленте.ру» и другие причины потери интереса к сексу у недавно родивших женщин.

Жизнь после появления ребенка неизбежно меняет свой темп и характер. Новоиспеченная мать меньше времени посвящает себе, просыпается ночью, чтоб покормить ребенка, часто испытывает стресс от того, что не знает, почему он плачет и как ему помочь. Все это отрицательно сказывается на сексуальной активности в паре, пояснила акушер-гинеколог.

Михеенко пояснила, что во время беременности начинает вырабатываться гормон пролактин. Он готовит молочную железу к лактации. После родов уровень гормона достигает максимума для того, чтобы мать могла выкормить ребенка. Когда лактация устанавливается, уровень пролактина немного снижается, но все равно остается повышенным, чтобы молока было достаточно.

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Пролактин снижает желание, возбуждение и количество естественной смазки, объяснила собеседница «Ленты.ру». Это сделано для того, чтобы недавно родившая женщина не забеременела сразу после родов, а была сосредоточена на уходе за новорожденным. «Это способ адаптации человечества в первобытных условиях. Сейчас времена изменились, а свойства пролактина остались», — пояснила акушер.

Также она пояснила, что свою роль в переутомлении и, следовательно, отсутствии желания делать что-либо играет нехватка витаминов. Михеенко призвала наладить здоровое питание: пить больше воды, включить в рацион овощи и фрукты всех цветов, ограничить употребление продуктов с красителями и консервантами, есть меньше сладостей и пить больше воды. Это, по ее словам, поможет избежать дефицитов витаминов и микроэлементов.

Добавить проблем может несбалансированное питание, которое приводит к дефициту витаминов и минералов. А если есть дефицит, тут не только на секс сил нет, даже обычные дела даются с трудом. Некоторые думают, что это лень, но это не она

София Михеенкоакушер-гинеколог

Кормящей матери нужно постараться спать хотя бы восемь часов в сутки, пусть даже с перерывами, отметила акушер-гинеколог. Для этого она предложила наладить удобное грудное вскармливание, например, придвинуть кровать ребенка к своей и кормить лежа. Если вскармливание искусственное, то нужно заранее подготовить несколько бутылочек с уже насыпанной смесью, которые нужно только залить водой.

В процессе кормления, когда младенец прикасается к соску, происходит пиковый выброс пролактина. В мозг идет сигнал, что молоко уходит и пора вырабатывать новое. Поэтому нужно запланировать половой контакт хотя бы через час после кормления. И заранее сцедить молоко, чтобы дать ребенку бутылочку, если он проснется в самый неподходящий момент

София Михеенкоакушер-гинеколог

Во время беременности и родов мышцы тазового дна берут на себя большую нагрузку. В течение полугода они возвращаются к прежнему тонусу, но им нужна помощь. Поэтому спустя полтора месяца после появления ребенка нужно начать упражнения и гимнастику Кегеля. По мнению Михеевой, это не только поможет восстановиться, но и в перспективе сделает секс ярче.

Ранее гинеколог Марина Мартьянова рассказала об опасности регулярного использования метода экстренной контрацепции. Она предупредила, что это может стать причиной кровотечения.

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Вера Владзиевская
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