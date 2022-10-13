Гинеколог объяснила потерю интереса к сексу у кормящих матерей

Акушер-гинеколог Михеенко: пролактин снижает возбуждение и количество смазки у кормящих

Вырабатываемый у кормящих матерей гормон пролактин снижает возбуждение и количество естественной смазки, рассказала акушер-гинеколог София Михеенко. Она объяснила «Ленте.ру» и другие причины потери интереса к сексу у недавно родивших женщин.

Жизнь после появления ребенка неизбежно меняет свой темп и характер. Новоиспеченная мать меньше времени посвящает себе, просыпается ночью, чтоб покормить ребенка, часто испытывает стресс от того, что не знает, почему он плачет и как ему помочь. Все это отрицательно сказывается на сексуальной активности в паре, пояснила акушер-гинеколог.

Михеенко пояснила, что во время беременности начинает вырабатываться гормон пролактин. Он готовит молочную железу к лактации. После родов уровень гормона достигает максимума для того, чтобы мать могла выкормить ребенка. Когда лактация устанавливается, уровень пролактина немного снижается, но все равно остается повышенным, чтобы молока было достаточно.

Пролактин снижает желание, возбуждение и количество естественной смазки, объяснила собеседница «Ленты.ру». Это сделано для того, чтобы недавно родившая женщина не забеременела сразу после родов, а была сосредоточена на уходе за новорожденным. «Это способ адаптации человечества в первобытных условиях. Сейчас времена изменились, а свойства пролактина остались», — пояснила акушер.

Также она пояснила, что свою роль в переутомлении и, следовательно, отсутствии желания делать что-либо играет нехватка витаминов. Михеенко призвала наладить здоровое питание: пить больше воды, включить в рацион овощи и фрукты всех цветов, ограничить употребление продуктов с красителями и консервантами, есть меньше сладостей и пить больше воды. Это, по ее словам, поможет избежать дефицитов витаминов и микроэлементов.

Добавить проблем может несбалансированное питание, которое приводит к дефициту витаминов и минералов. А если есть дефицит, тут не только на секс сил нет, даже обычные дела даются с трудом. Некоторые думают, что это лень, но это не она София Михеенко акушер-гинеколог

Кормящей матери нужно постараться спать хотя бы восемь часов в сутки, пусть даже с перерывами, отметила акушер-гинеколог. Для этого она предложила наладить удобное грудное вскармливание, например, придвинуть кровать ребенка к своей и кормить лежа. Если вскармливание искусственное, то нужно заранее подготовить несколько бутылочек с уже насыпанной смесью, которые нужно только залить водой.

В процессе кормления, когда младенец прикасается к соску, происходит пиковый выброс пролактина. В мозг идет сигнал, что молоко уходит и пора вырабатывать новое. Поэтому нужно запланировать половой контакт хотя бы через час после кормления. И заранее сцедить молоко, чтобы дать ребенку бутылочку, если он проснется в самый неподходящий момент София Михеенко акушер-гинеколог

Во время беременности и родов мышцы тазового дна берут на себя большую нагрузку. В течение полугода они возвращаются к прежнему тонусу, но им нужна помощь. Поэтому спустя полтора месяца после появления ребенка нужно начать упражнения и гимнастику Кегеля. По мнению Михеевой, это не только поможет восстановиться, но и в перспективе сделает секс ярче.

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