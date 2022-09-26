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Гинеколог назвала опасности регулярного применения экстренной контрацепции

Гинеколог Марина Мартьянова: экстренная контрацепция может стать причиной кровотечений

Фото: Shutterstock

Экстренная контрацепция может стать причиной кровотечений, внематочной беременности и других опасных последствий, рассказала акушер-гинеколог Марина Мартьянова. Она назвала «Ленте.ру» и другие побочные эффекты регулярного применения данного вида защиты от нежелательной беременности.

Таблетки экстренной контрацепции эффективны для предотвращения беременности в течение 72 часов после полового акта, пояснила гинеколог. Но применять их можно только в экстренных случаях, когда не использовали другие контрацептивы, в случае насилия, в случае разрыва или соскальзывания презерватива, пропуска приема оральных противозачаточных, неэффективности других методов защиты.

Частый прием препарата для экстренной контрацепции может привести к нарушению менструального цикла, кровотечению из половых путей, внематочной беременности

Марина Мартьяноваакушер-гинеколог
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Мартьянова предупредила, что к экстренной контрацепции можно прибегать только эпизодически и после назначения препаратов гинекологом.

Следует помнить, что экстренная контрацепция не защищает от заболеваний, передающихся половым путем, отметила гинеколог. Любой метод экстренной контрацепции значительно безопаснее, чем аборт, но плановая контрацепция предпочтительнее, чем экстренная, добавила она.

Ранее гинеколог Ольга Каплина рассказала, как правильно принимать антибиотики. Она отметила, что наличие лейкоцитов в мазке не является поводом для назначения антибиотиков.

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Вера Владзиевская
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