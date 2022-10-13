Лавров оценил отказ Байдена от встречи с Путиным словами «хуже быть не может»

Глава МИД Лавров: отказ Байдена от встречи с Путиным не усложняет международную обстановку

Отсутствие намерений президента США Джо Байдена встречаться с российским лидером Владимиром Путиным никак не усложняет международную обстановку, так как «хуже быть уже не может». Так отказ американского главы государства оценил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова из эфира телеканала «Россия 24» приводит ТАСС.

По мнению Лаврова, эти слова не усложнят отношения, так как «в самих Соединенных Штатах ее уже довели до такого состояния, что хуже быть (...) не может».

При этом Россия не уклоняется от контактов с США, но не слышит вменяемых инициатив об общении. «Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться, — это они как бы сами себя уговаривают. Мы ни к кому не напрашиваемся», — добавил глава российского МИД.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в ближайших планах Джо Байдена нет намерений договориться о встрече с Владимиром Путиным. При этом, как отметила Жан-Пьер, Байден убежден, что российской стороне следует принять сделанное Соединенными Штатами предложение об обмене заключенными.