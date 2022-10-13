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23:14, 13 октября 2022Россия

Медведев назвал заявления ЕС о российском ядерном ударе паранойей

Медведев назвал паранойей заявления главы дипломатии ЕС Борреля о российском ядерном ударе
СюжетРоссия и НАТО:
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о российском ядерном ударе. Об этом он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, ядерный удар по Украине приведет к неядерному удару НАТО и Европы по России. В результате Москва нанесет встречный ядерный ответ по странам Североатлантического альянса. «Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете», — отметил политик.

По мнению Медведева, западным государствам безразлична Украина. «Они не хотят впрягаться за них по полной. А уж тем более погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются», — заявил он.

Ранее Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений. По его словам, Евросоюз отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией. Он также отметил, что Европа гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который «приведет к уничтожению российской армии».

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Марина Совина
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