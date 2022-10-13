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09:42, 13 октября 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности некоторых сообщений в мессенджерах

Эксперт Магомедов посоветовал не открывать сообщения в мессенджерах от незнакомых номеров

Фото: Jan Tepass / Globallookpress.com

Мессенджеры помогают решать многие рабочие и бытовые вопросы, но вместе с тем несут определенную угрозу. Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил, что некоторые сообщения в мессенджерах могут быть опасны для пользователей, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют сообщения с незнакомых номеров с текстовыми файлами, GIF-анимацией и ссылками. Если пользователь откроет такой файл или перейдет по ссылке, он может случайно занести себе на устройство вредоносную программу, и в результате хакеры получат доступ к его личной информации. Магомедов посоветовал не открывать сообщения, на превью которых можно увидеть такой контент, и сразу удалять их.

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Также, по словам эксперта, не следует доверять сообщениям с призывом к действию или интригующими фразами, например, «Переходи на сайт», «Выиграй приз» и другими. Он уточнил, что если человек действительно станет победителем конкурса, то организаторы попытаются с ним связаться не только через мессенджер.

Одной из мер защиты от злоумышленников Магомедов назвал регулярное сканирование смартфона при помощи антивирусного приложения. Также он порекомендовал пользователям не устанавливать приложения, назначения которых они не знают. Кроме того, нужно блокировать незнакомые номера, которые рассылают подозрительный контент, добавил эксперт.

Ранее российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров призвал держаться подальше от мессенджера WhatsApp. По его словам, через этот сервис для обмена мгновенными сообщениями хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.

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Евгения Наумова
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