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12:09, 13 октября 2022Россия

Еще одну категорию россиян предложили освободить от мобилизации

В Приморье предложили освободить от частичной мобилизации дальневосточных моряков

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

В Приморском крае необходимо освободить от частичной мобилизации дальневосточных моряков. С таким предложением к властям региона выступил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, пишет портал «Байкал 24».

По сведениям Суханова, до 40 процентов членов экипажей российских судов подлежат призыву. Он пояснил, что это приведет к дефициту квалифицированных кадров и задержке судов в портах.

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«Заменить 40 процентов призванных моряков будет невозможно: для подготовки рядового члена экипажа требуется немалое время, обучение включает курсы и тренинги», — отметил Суханов, подчеркнув, что подготовка этой категории занимает 7-10 лет.

Ранее объединение строителей попросило власти освободить часть сотрудников от мобилизации. Кроме того, Минприроды предложило дать бронь от мобилизации мусорщикам и водителям мусоровозов.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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