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Мусорщиков предложили освободить от мобилизации

Минприроды предложило дать бронь от мобилизации мусорщикам и водителям мусоровозов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России предложили освободить от частичной мобилизации мусорщиков и водителей мусоровозов. Минприроды направило властям регионов письмо с рекомендацией дать бронь данной категории граждан, передает ТАСС.

В документе отмечается, что региональные операторы по обращению с отходами и перевозчики мусора являются непрерывно действующими и системообразующими организациями. Они имеют региональное значение и сильно влияют на социальную стабильность регионов.

Ранее объединение строителей попросило власти освободить часть сотрудников от мобилизации. Саморегулируемые организации (СРО) «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» напомнили, что закон требует присутствия в СРО компаний с двумя специалистами, подписывающими документы и согласовывающими работы по строительству и проектированию. При отсутствии таких сотрудников стройки в России могут остановиться.

В Госдуме призвали освободить от мобилизации регионы с большим числом добровольцев. Член комитета Государственной Думы по делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что такое решение станет грамотным и взвешенным.

Александра Качан
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