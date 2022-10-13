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12:07, 13 октября 2022Наука и техника

Установлено эволюционное ответвление грибов и животных

Nature: найден общий предок грибов и животных

Фото: Guido Blokker / Unsplash

Международная команда ученых, включая сотрудников российского ТюмГУ, установила эволюционное ответвление грибов и животных. Результаты исследования описаны в журнале Nature.

Для этого специалисты нашли общего предка грибов и животных. В ходе работы они открыли несколько ранее неизвестных видов современных простейших одноклеточных, наиболее генетически близких к обоим царствам. После расшифровки генома путем секвенирования ДНК выяснилось, что общий одноклеточный предок грибов и животных жил всего около миллиарда лет назад.

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Выраженные различия между группами объясняются тем, что либо одна из групп претерпела существенные изменения после отделения от последнего общего одноклеточного предка, либо обе. Исследование показывает, что у животных наблюдается более выраженная дифференциация функций генов, чем у грибов, у которых ДНК больше соответствует геному одноклеточных предков.

В сентябре 2022 года сотрудники Техасского университета представили работу по расшифровке генома общего предка для всех млекопитающих.

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Елена Апазиди
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