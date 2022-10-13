Установлено эволюционное ответвление грибов и животных

Nature: найден общий предок грибов и животных

Международная команда ученых, включая сотрудников российского ТюмГУ, установила эволюционное ответвление грибов и животных. Результаты исследования описаны в журнале Nature.

Для этого специалисты нашли общего предка грибов и животных. В ходе работы они открыли несколько ранее неизвестных видов современных простейших одноклеточных, наиболее генетически близких к обоим царствам. После расшифровки генома путем секвенирования ДНК выяснилось, что общий одноклеточный предок грибов и животных жил всего около миллиарда лет назад.

Выраженные различия между группами объясняются тем, что либо одна из групп претерпела существенные изменения после отделения от последнего общего одноклеточного предка, либо обе. Исследование показывает, что у животных наблюдается более выраженная дифференциация функций генов, чем у грибов, у которых ДНК больше соответствует геному одноклеточных предков.

В сентябре 2022 года сотрудники Техасского университета представили работу по расшифровке генома общего предка для всех млекопитающих.