Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Исследован геном общего предка всех млекопитающих

PNAS: реконструирован геном всех современных млекопитающих

Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Globallookpress

Ученые из Техасского университета исследовали геном общего предка для всех млекопитающих. Выводы работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Все современные млекопитающие произошли от одного общего предка 180 миллионов лет назад. Теперь специалисты смогли реконструировать его геном.

В ходе работы исследователи изучили последовательности генов 32 видов животных, представляющих 23 из 26 отрядов млекопитающих. Среди них были люди, шимпанзе, вомбаты, кролики, ламантины, домашний скот, носороги, летучие мыши и ящеры.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

Реконструкция показала, что у предка млекопитающих было 19 аутосомных хромосом, которые контролируют наследование характеристик организма, а также две половые хромосомы. Авторы выявили 1215 блоков генов, которые последовательно встречаются в одной и той же хромосоме в одном и том же порядке во всех 32 геномах. Это открытие показывает эволюционную стабильность распределения генов в хромосомах на протяжении более чем 320 миллионов лет, считают ученые.

В августе 2022 года сотрудники Института селекции растений Общества имени Макса Планка в Германии исследовали ранее неизвестный механизм ускоренной эволюции ДНК и геномов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Володин разъяснил вопрос о выезде состоящих на воинском учете россиян
Драку посетителей ресторана с российскими военными разнимали стрельбой в воздух
Драка девушек в Подмосковье попала на видео
Брюс Уиллис продал права на использование своего образа с помощью дипфейка
В России начали пустеть фитнес-клубы
Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина
В России сильно подешевело жилье
Оценен размер компенсации за повреждения «Северных потоков»
Исследован геном общего предка всех млекопитающих
Костомаров объяснил вручение повесток фигуристам сборной России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.