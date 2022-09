Исследован геном общего предка всех млекопитающих

PNAS: реконструирован геном всех современных млекопитающих

Ученые из Техасского университета исследовали геном общего предка для всех млекопитающих. Выводы работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Все современные млекопитающие произошли от одного общего предка 180 миллионов лет назад. Теперь специалисты смогли реконструировать его геном.

В ходе работы исследователи изучили последовательности генов 32 видов животных, представляющих 23 из 26 отрядов млекопитающих. Среди них были люди, шимпанзе, вомбаты, кролики, ламантины, домашний скот, носороги, летучие мыши и ящеры.

Реконструкция показала, что у предка млекопитающих было 19 аутосомных хромосом, которые контролируют наследование характеристик организма, а также две половые хромосомы. Авторы выявили 1215 блоков генов, которые последовательно встречаются в одной и той же хромосоме в одном и том же порядке во всех 32 геномах. Это открытие показывает эволюционную стабильность распределения генов в хромосомах на протяжении более чем 320 миллионов лет, считают ученые.

