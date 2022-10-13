Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо К
Сегодня
19:45 (Мск)
Ренн
Лига Европы|Группа B. 4-й тур
Бетис
Сегодня
19:45 (Мск)
Рома
Лига Европы|Группа C. 4-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Шериф
Лига Европы|Группа E. 4-й тур
Трабзонспор
Сегодня
22:00 (Мск)
Монако
Лига Европы|Группа H. 4-й тур
Ференцварош
Сегодня
22:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига Европы|Группа H. 4-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Омония
Лига Европы|Группа E. 4-й тур
09:12, 13 октября 2022Спорт

Дубль российского игрока помог «Колорадо» победить в матче НХЛ

Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» победить «Чикаго» в первом матче сезона НХЛ

Фото: Matti Matikainen / Globallookpress.com

«Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхокс» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 5:2. Одержать победу на старте сезона «Колорадо» помог дубль российского нападающего Валерия Ничушкина. Форвард оба раза отличился в большинстве. Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 15 бросков из 17.

Ничушкин был признан третьей звездой матча. Первой звездой назвали другого нападающего «Колорадо» Арттури Лехконена, который забросил две шайбы и совершил одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что два россиянина вошли в топ-10 игроков стартовавшего сезона НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на десятой строчке в списке. Василевский занял шестое место. В следующей десятке оказались Шестеркин, Кучеров, а также форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Власти впервые сообщили о гибели мобилизованных россиян в ходе СВО
Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео
В граничащем с Украиной регионе рекомендовали перевести часть школ на дистант
Оператор БПЛА рассказал о дуэлях беспилотников в ходе спецоперации
11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике
Европейским странам предрекли энергетический голод
Отправившиеся за рубеж туристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским
Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа
В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.