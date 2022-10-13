Дубль российского игрока помог «Колорадо» победить в матче НХЛ

Дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо» победить «Чикаго» в первом матче сезона НХЛ

«Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхокс» в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 5:2. Одержать победу на старте сезона «Колорадо» помог дубль российского нападающего Валерия Ничушкина. Форвард оба раза отличился в большинстве. Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 15 бросков из 17.

Ничушкин был признан третьей звездой матча. Первой звездой назвали другого нападающего «Колорадо» Арттури Лехконена, который забросил две шайбы и совершил одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что два россиянина вошли в топ-10 игроков стартовавшего сезона НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин расположился на десятой строчке в списке. Василевский занял шестое место. В следующей десятке оказались Шестеркин, Кучеров, а также форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.