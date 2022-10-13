Кремль констатировал фактическое отсутствие контактов с Европой
В настоящий момент контакты России с европейскими партнерами фактически отсутствуют, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает ТАСС.
«Европейские партнеры — не партнеры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят», — отметил пресс-секретарь президента страны.
Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС вместе с США и НАТО обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений.
В свою очередь посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что не стоит ждать глобального участия Франции в урегулировании конфликта на Украине. Дело в том, что, как отметил дипломат, «главный игрок» находится не в Европе, а за океаном. Также он упомянул, что Германия и Франция ничего не сделали для реализации минских соглашений.