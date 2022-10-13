В Сочи застройщик обманул дольщиков на миллионы рублей

Житель Сочи обманул дольщиков на 80 миллионов рублей

Недобросовестный застройщик из Сочи пообещал дольщикам квартиры на побережье Черного моря и обманул их на миллионы рублей, оставив без жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

34-летний мужчина, у которого не было специальных документов, разрешающих строительство многоквартирного жилого дома, заключил с 49 гражданами из различных регионов России договоры долевого участия в строительстве «шестиэтажки» в Хостинском районе. Общая сумма вложенных дольщиками средств составила 80 миллионов рублей. После того, как ему перевели деньги, сочинец построил многоквартирное здание на участке, который предназначен для индивидуального жилищного строительства, из-за чего сдать объект в эксплуатацию не удалось.

Застройщику предъявили обвинение по части 4 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса России. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Для того, чтобы вернуть обманутым дольщикам вложенные в незаконное строительство средства, суд наложил арест на имущество сочинца — дом, а также земельный участок на общую сумму примерно в 170 миллионов рублей.

В августе в подмосковном Реутове на застройщика жилого комплекса завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Количество обманутых дольщиков, суммарно вложивших свыше 2,7 миллиарда рублей в покупку квартир в нем, достигло более 650 человек.