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15:32, 13 октября 2022Экономика

Российские власти спрогнозировали цены на нефть на следующий год

Александр Новак спрогнозировал цены на нефть в 100 долларов за баррель в 2023 году

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Цена на нефть в мире в следующем году составит около 100 долларов за баррель или чуть меньше, заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

«Впервые нахожусь в ситуации, когда трудно прогнозировать какие-то цены. На сегодняшний день мы находимся в таком периоде неопределенности», — сказал он. По данным биржи ICE на 14:30 мск, декабрьский фьючерс на нефть Brent стоит 92,8 доллара за баррель.

Brent от TradingView

Новак также заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен на сырье. Он добавил, что российские власти не понимают, как США подсчитали цену потолка нефти для России в 60 долларов за баррель.

Также Новак сказал, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, занимая более 20 процентов на рынке нефти и 40-50 процентов на рынке газа. При этом он не может найти ответа на вопрос, где «наши партнеры европейские» будут брать ресурсы, если не в России.

Между тем в сентябре ЕС закупил рекордное с начала 2020 года количество нефти, при этом доля российского сырья опустилась до минимального за многие годы значения.

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Платон Щукин
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