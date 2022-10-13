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12:09, 13 октября 2022Россия

Глава СПЧ высказался о мобилизации онкологов

Фадеев заявил, что при мобилизации онкологов «оголяется технология лечения больных»

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Если призывать онкологов в рамках частичной мобилизации в России, «оголяется сама технология лечения больных». Об этом заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его цитирует ТАСС.

Фадеев подчеркнул, что в онкологии есть очень редкие специальности. Он также призвал обращать внимание на «узкие места» при мобилизации медиков, объяснив, что местами на один населенный пункт приходится незначительное число фельдшеров и докторов. Глава совета задался вопросом, кто будет оказывать людям помощь, если специалистов мобилизуют.

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«Это наш общий подход, это те обстоятельства, на которые должны обращать внимания комиссии мобилизационные в регионах. Они должны брать на себя эту ответственность», — считает глава СПЧ.

30 сентября во время заседания Совбеза президент России Владимир Путин рассказал о возмутившей его ситуации с мобилизацией врачей. Он отметил, что медиков зачисляли в качестве мотострелков, и указал на ошибки в ходе частичной мобилизации.

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, призыву в первую очередь подлежат медработники и врачи, которые имеют боевой опыт. Наиболее востребованы реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи, сказал парламентарий, подчеркнув, что чем выше квалификация доктора, который призывается, тем он дальше будет на передовой.

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Анастасия Шейкина
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