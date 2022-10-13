В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что резолюции ПАСЕ не имеют значения для России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утратила остатки логики. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

13 октября ПАСЕ в ходе заседания единогласно приняла резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в пособничестве терроризму.

«ПАСЕ окончательно утратила остатки логики и разума… Теперь всеми подобными резолюциями ПАСЕ можно смело топить дома европейцев предстоящей зимой. Никакого значения они для нас ровным счетом не имеют!» — заявил Слуцкий, отреагировав на антироссийскую резолюцию ассамблеи.

«В палате № 6 есть всегда только одно мнение, но не факт, что здравое, скорее основанное на болезненных галлюцинациях», — резюмировал он.

12 октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию, не признающую прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы. Резолюцию поддержало 143 страны, высказались против пять, воздержались 35 стран.