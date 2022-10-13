В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утратила остатки логики. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
13 октября ПАСЕ в ходе заседания единогласно приняла резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в пособничестве терроризму.
«ПАСЕ окончательно утратила остатки логики и разума… Теперь всеми подобными резолюциями ПАСЕ можно смело топить дома европейцев предстоящей зимой. Никакого значения они для нас ровным счетом не имеют!» — заявил Слуцкий, отреагировав на антироссийскую резолюцию ассамблеи.
«В палате № 6 есть всегда только одно мнение, но не факт, что здравое, скорее основанное на болезненных галлюцинациях», — резюмировал он.
12 октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию, не признающую прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы. Резолюцию поддержало 143 страны, высказались против пять, воздержались 35 стран.