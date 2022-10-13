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10:42, 13 октября 2022Россия

В Петербурге объяснили рекомендацию медикам не выезжать за рубеж

Комздрав Петербурга объяснил обеспечением безопасности рекомендацию медикам не покидать РФ
СюжетПандемия в России

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге врачам рекомендовали не выезжать за рубеж из-за соображений безопасности. Об этом заявили в городском комитете здравоохранения, пишет РИА Новости.

«Это рекомендация, связанная с обеспечением безопасности медработников», — объяснили в комздраве, не уточнив деталей.

О том, что медикам в Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за границу до особого распоряжения, стало известно 12 октября. По данным «Фонтанки», рекомендательное письмо об этом за подписью главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца поступило на имя руководителей медучреждений. Там говорится, что служебные командировки за границу допускаются в исключительных случаях и только по поручению губернатора.

Ранее Россию запретили покидать полицейским. Подобный запрет ввели в 2021 году в связи с пандемией коронавируса, сообщали СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Анастасия Шейкина
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