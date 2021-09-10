Полицейским запретили покидать Россию

Для сотрудников МВД ввели запрет на выезд из России в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

Челябинские полицейские, которые приобрели туристические путевки на отдых в других странах, не смогут покинуть Россию, потому что затянули и не подписали заранее заявления на отпуск, пояснил источник.

Такой же запрет введен в УВД Екатеринбурга. Источник сообщил, что сотрудникам пока не подписывают выезд за пределы страны. Есть 15 рекомендованных стран, в которые можно ездить, но из-за коронавируса не подписывают выезд даже туда, отметил он, добавив, что срок запрета не называется.

В 2019 году Верховный суд России отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, в котором он просил признать недействительным запрет полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы страны по частным делам. Он подал иск после того, как в 2016 году съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику, из-за чего был уволен.