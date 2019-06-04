Полицейским с допуском к гостайне подтвердили запрет на отдых за границей

Верховный суд России отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, в котором он просил признать недействительным запрет полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы страны по частным делам. Об этом сообщает РИА Новости.

Лужных подал иск после того, как в 2016 году он съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику, из-за чего был уволен. 4 июня представитель МВД пояснил, что данное ограничение и так затрагивает только тех сотрудников правоохранительных органов, у которых есть доступ к государственной тайне, а мужчину уволили не за поездку за границу, а за ложные данные в рапорте: Лужных указал, что поедет в Сочи, за что получил дополнительные три дня отпуска.

В декабре 2017 года Лужных пытался оспорить свое увольнение со службы, но Нагатинский суд Москвы ему отказал. В сентябре 2018-го Мосгорсуд подтвердил это решение.

В 2018 году сообщалось, что полицейским в Краснодарском крае запретили ходить в «Макдоналдс» и другие места общепита, изменять супругам, улыбаться, хмуриться и сидеть в автобусах. Фотографию официального предписания от руководства регионального главка МВД опубликовали в Telegram-канале «338» 12 апреля. Позже стало известно, что документ ненастоящий.

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